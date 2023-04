“La Juve resiste e gode!”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport

“La Juve resiste e gode!”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport. "Sporting fermato sull'1-1 a Lisbona. E' semifinale contro il Siviglia. Ein plein italiano: avanti anche la Roma e, in Conference, la Fiorentina". In taglio basso spazio al mercato del Torino: "Toro, un bunker per Juric".