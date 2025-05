"Restiamo sul pezzo!", ecco perché Conte rifugge la logica dello Scudetto già vinto

Antonio Conte predica equilibrio, vuole calma, pretende che si dia il massimo in queste tre partite che mancano per la fine del campionato e l'eventuale Scudetto. Il motivo? Lo spiega Tuttosport: "Sarà un’altra notte di caos e passione, con lo stadio Maradona pieno come un uovo e più di 50mila tifosi che aiuteranno il Napoli a percorrere altri tre gradini sulla scala che porta direttamente allo scudetto.

Il più è fatto, ma con l’Inter a soli tre punti di distanza, ogni partita diventa una trappola da schivare: stasera il Genoa, salvo da tempo e reduce da tre ko consecutivi, vorrebbe regalarsi una botta di vita provando a frenare la corsa del Napoli. Ecco perché Antonio Conte rifugge la logica dello scudetto già vinto ed invoca come un mantra il bisogno di restare ancora sul pezzo".