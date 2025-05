Inter, Inzaghi alla squadra: "Se il Napoli vorrà lo Scudetto dovrà vincerlo all'ultimo turno"

vedi letture

Dopo la storica impresa europea di martedì sera, l’Inter di Simone Inzaghi torna a concentrarsi sul campionato. Oggi i nerazzurri saranno di scena in trasferta sul campo del Torino di Vanoli, una sfida tutt’altro che semplice ma fondamentale per continuare a credere nello scudetto.

L’eco della notte di gloria europea non si è ancora spenta, ma Inzaghi ha già riacceso i motori in vista del rush finale in Serie A. “Nessun rimpianto, nessun rimorso”: è questo il messaggio forte e chiaro lanciato dal tecnico alla squadra, riprendendo persino un celebre verso del tifosissimo Max Pezzali per tenere alta la tensione. Perché l’Inter non vuole mollare, e spera che il Napoli inciampi almeno una volta da qui alla fine.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il mantra è uno solo: non lasciare nulla di intentato. C’è una Champions da preparare con cura, sì, ma anche uno scudetto da onorare fino all’ultimo secondo. Lo ha detto e ripetuto Inzaghi: “Se il Napoli vorrà vincere questo campionato, dovrà farlo all’ultima giornata. Noi dobbiamo essere lì”.