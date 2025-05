Lobotka recupera? Le ultime da Castel Volturno verso Napoli-Genoa

Recupera o non recupera? È questo il dilemma di Antonio Conte in merito alle condizioni di Lobotka per la sfida di domani sera al Maradona contro il Genoa, vero e proprio crocevia della lotta scudetto. Il regista del Napoli ha rimediato una leggera distorsione alla caviglia destra con il Lecce e in questi giorni si è immerso in un fitto programma di recupero per essere quantomeno a disposizione.

Secondo quanto scrive La Repubblica, la prognosi sarà sciolta soltanto oggi, nel corso dell’ultimo allenamento di rifinitura. Le sensazioni sono abbastanza positive, Lobotka proverà a stringere i denti per essere a disposizione, ma tagliare il traguardo della convocazione - si legge - non significa automaticamente indossare la maglia da titolare. Le possibilità di un Lobotka dal primo minuto sono ridotte: è probabile che si accomodi in panchina per offrire il suo contributo in corso d’opera. È vietato rischiare nel momento decisivo della corsa scudetto.