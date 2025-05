De Bruyne per convincere Conte? Al club non è dispiaciuto che sia uscita fuori la notizia

Il centro sportivo da realizzare, lo stadio Maradona rimesso a nuovo, un mercato con De Bruyne già esposto in vetrina. Sono i tre punti cardinali di Aurelio De Laurentiis per convincere Antonio Conte che il progetto Napoli continua a essere ambizioso, lo scrive Raffaele Auriemma sul quotidiano Tuttosport: "Pensare a lui come allenatore anche nei prossimi due anni è un esercizio molto complesso. Per un motivo semplice eppure fondamentale nei rapporti che Conte instaura con le società per le quali lavora: la certezza che il progetto di crescita sia progressivo e che gli impegni vengano, poi, mantenuti. Su quest’ultimo passaggio oggi ha delle riserve che il presidente vorrebbe rimuovere così da spiegargli che il deludente mercato di gennaio è stato un episodio che non verrà più ripetuto e la vittoria dello scudetto verrà ripagata con una pirotecnica campagna estiva"

Al Napoli non dovrà essere dispiaciuto che sia venuta fuori la notizia di Kevin De Bruyne, si legge: "Sarebbe il colpo ad effetto di De Laurentiis, da annunciare a fine campionato, magari prima del faccia a faccia con l’allenatore. Due elementi potrebbero convincere De Bruyne ad accettare Napoli, pur sapendo che non riuscirebbe a strappare lo stesso ingaggio di adesso (23 milioni lordi). Il primo è la città di Napoli, tanto amata dalla moglie Michelle Lacroix. La coppia si è sposata nel 2017 in uno splendido albergo in località Sant’Agnello, a pochi metri da Sorrento e pare che nelle scorse settimane la signora De Bruyne abbia anche fatto un sopralluogo a Napoli per visionare alcuni appartamenti che potrebbero fare al caso loro. Poi, la comunità belga presente all’ombra del Vesuvio. A cominciare da Dries Mer- tens, loro testimone di nozze, oltre a Lukaku, bomber azzurro e miglior amico di Kevin. Sarà sufficiente l’arrivo di De Bruyne per restituire a Conte la voglia di restare a Napoli? Magari sì, ma solo la promessa di prendere l’asso belga, non sarebbe sufficiente".