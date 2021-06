PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Locatelli d'Italia"

Tuttosport dedica la prima pagina di oggi a Locatelli autore della doppietta nel 3-0 dell'Italia contro la Svizzera: "Locatelli d'Italia. Azzurri agli ottavi!". Di spalla spazio alla rottura in casa viola: "Clamoroso! Commisso rompe con Gattuso". Più in basso notizia di mercato in casa Juve: "Vlahovic-Pjanic, nuovi contatti Juve".