PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Rabiot-United, Juve alle strette"

In prima pagina su Tuttosport stamane campeggia l'allarme rosso in casa bianconera per una dinamica di mercato: "Rabiot-United, Juve alle strette", intitola il quotidiano torinese. Infatti il francese, in scadenza di contratto, vorrebbe restare in Italia e continuare alla 'Vecchia Signora', ma con le dovute garanzie in merito a tecnico e progetto nel breve-medio termine.

Spazio doveroso alle coppe europee e la batosta presa dalla Roma all'Olimpico per mano del Leverkusen di Xabi Alonso (2-0), mentre l'Atalanta può giocarsi il pass per la finale di Europa League direttamente a Bergamo dopo l'1-1 di ieri col Marsiglia. Importante anche il ricordo della vigilia del 4 maggio, combaciante con la tragedia di Superga