PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Samp con orgoglio. Inter a nervi tesi"

"Juve, ti credo e firmo", l'apertura odierna di Tuttosport. Il contratto dell'attuale capitano della Juve Danilo è in scadenza nel 2024

"Juve, ti credo e firmo", l'apertura odierna di Tuttosport. Il contratto dell'attuale capitano della Juve Danilo è in scadenza nel 2024, "presto ci saranno importanti novità" - ha affermato lui stesso. Il difensore brasiliano si racconta e difende a spada tratta la 'Vecchia Signora': "Ho fiducia nel club, supererà pure questo momento. Ho giocato in diverse squadre ma solo qui capisci che quanto hai fatto fino al giorno prima non basta".