PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Scugnizzo, capitano, bandiera: addio Juliano, re di Napoli"

"Scugnizzo, capitano, bandiera: addio Juliano, re di Napoli" si legge su Tuttosport oggi in edicola.

"Rabbia Scudetto come l'Italia del 2006". Titola così in prima pagina il quotidiano, soffermandosi sulle parole di Patrice Evra che ha rilasciato un'intervista parlando delle ambizioni della Juventus. Secondo l'ex difensori i bianconeri proveranno ad imitare l'Italia di Marcello Lippi nella conquista dello Scudetto. Un paragone dovuto alla grande voglia di riscatto della Juve, affamata di rivincita e consapevole di dover lottare tanto contro l'Inter per vincere il titolo.

MILAN - "Milan, l'orgoglio vale l'Europa League". Spazio dedicato al Milan, che nonostante la vittoria in casa del Newcastle è stato costretto alla retrocessione in Europa League. I rossoneri hanno battuto in rimonta gli inglesi, mancando però la qualificazione ai play-off per via del contemporaneo 1-1 maturato fra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, qualificate alla fase ad eliminazione diretta.