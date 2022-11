PRIMA PAGINA - Tuttosport snobba il Napoli capolista: mezzo rigo sul successo a Bergamo

"Vendette e Gufate. Juve-Inter fa paura". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport.

"Vendette e Gufate. Juve-Inter fa paura". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Alla fine giunse il giorno. Stasera all'Allianz Stadium la Juventus ospiterà l'Inter nel derby d'Italia. Una partita importante per entrambe le formazioni, intenzionate a recuperare posizioni in classifica. Giusto mezzo rigo dedicato al Napoli: "Dea ribaltata, il Napoli di Osimhen allunga".