PRIMA PAGINA - Tuttosport - "La Juventus sgomma!"

"La Juventus sgomma" così intitola in prima pagina Tuttosport: prime corse alla Continassa, Ramsey ha aperto i lavori in campo, il medico ha consegnato a tutti l'elenco delle 21 regole da rispettare. Domani arrivano i brasiliani. Spazio anche al discorso economico per la Serie A. "Fondo GB: 15 miliardi per la Serie A"