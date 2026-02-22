Quando torna in campo De Bruyne? Gazzetta: "Tra tre settimane sarebbe un evento"

Il conto alla rovescia è iniziato, ma senza certezze. Kevin De Bruyne è atteso a Napoli per riprendere il lavoro sul campo e avviare la fase di riatletizzazione dopo il lungo stop. I tempi del rientro restano un’incognita: tre settimane, un mese o forse di più. A decidere saranno le risposte del fisico giorno dopo giorno, con la necessaria prudenza dopo quattro mesi di assenza.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, sono passati 120 giorni dall’infortunio rimediato contro l’Inter: nel mezzo l’operazione ad Anversa, la rieducazione e i primi passi verso il recupero completo. Ora l’ultimo tratto del percorso, prima del ritorno in gruppo. Il Napoli va cauto, rivedere De Bruyne in campo tra tre settimane (come paventato da qualcuno) sarebbe un evento. Antonio Conte attende, sapendo che la qualità del belga può fare la differenza anche a stagione inoltrata, con lo sguardo del giocatore già proiettato verso i Mondiali.