Non solo gli infortunati, altri due azzurri non sono al meglio: cosa filtra verso l'Atalanta
Non arrivano segnali rassicuranti sulle corsie laterali del Napoli. Secondo quanto riporta Il Mattino, Leonardo Spinazzola e Matteo Politano non sono ancora al meglio della condizione. L’ex Roma ha evitato anche la sgambata infrasettimanale, mentre Politano resta un’opzione preziosa a gara in corso.
Antonio Conte potrebbe così affidarsi dal primo minuto al protagonista dell’ultimo turno: Alisson Santos, che si gioca la prima da titolare. Nelle ultime ore il brasiliano ha superato nelle gerarchie Giovane e può agire insieme a Vergara alle spalle di Rasmus Højlund. Resta un dubbio sugli esterni: se Spinazzola non darà garanzie, spazio a Gutierrez con Pasquale Mazzocchi sull’altra fascia.
