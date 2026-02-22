Conte sorprende anche sugli esterni: perché Politano e Spinazzola vanno verso la panchina

Nel piano gara preparato da Antonio Conte per la sfida di Bergamo c’è grande attenzione alle fasce. Il tecnico ha valutato anche gli sviluppi della partita, ipotizzando qualche sorpresa sugli esterni. Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, non al meglio, avranno compiti difensivi importanti, ma solo quando subentreranno.

In avvio dovrebbero invece partire Pasquale Mazzocchi e Miguel Gutierrez, chiamati a contenere l’ampiezza dell’Atalanta, capace di sfruttare i quinti e le qualità tra le linee di Lazar Samardzic e Nicola Zalewski. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.