Bergamo è un fortino: c'è un dato che lo certifica. Ma per ora niente tutto esaurito

Il pomeriggio di Bergamo profuma d’Europa. Alla New Balance Arena va in scena Atalanta-Napoli, snodo cruciale nella corsa Champions. I campioni d’Italia arrivano in casa di una Atalanta che ha ritrovato slancio: il 2-0 del Como sulla Juventus ha riacceso le ambizioni nerazzurre, oggi a -4 dal quinto posto e con l’occasione di portarsi a un solo punto in caso di successo, aspettando lo scontro diretto Roma-Juve. La squadra di Raffaele Palladino è un fortino nel 2026: imbattuta in campionato, quattro vittorie su quattro in casa con 9 gol segnati e uno subito, seconda per rendimento nell’anno solare alle spalle dell’Inter. L’Atalanta vuole dare continuità alla prova dell’Olimpico contro la Lazio e crederci fino in fondo.

Dall’altra parte il Napoli sa che una vittoria può raffreddare le ambizioni di rimonta nerazzurre e guadagnare terreno sulle dirette concorrenti. Arbitra Daniele Chiffi. In tribuna restano posti disponibili, non è ancora stato raggiunto il tutto esaurito.: il campo, però, dirà molto sul destino europeo di entrambe. A scriverlo è il Corriere di Bergamo.