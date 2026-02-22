McTominay salta Atalanta-Napoli: c'entra anche il Mondiale. Cosa filtra verso il Verona

Scott McTominay salterà il big match di oggi contro l'Atalanta a causa di un infortunio. Ma recupererà per il prossimo match contro il Verona? Le ultime arrivano da La Gazzetta dello Sport: "Il problema al gluteo è rimasto serio, così com'era sembrato già a Marassi e a Bergamo MCT saltera la terza partita consecutiva sognando anche che sia l'ultima.

La Champions chiama, il Mondiale è all'orizzonte e con i muscoli non si scherza, per non mettere in pericolo l'ultimo lungo strappo che può valere la qualificazione tra le grandi e, soprattutto, l'appuntamento con la storia di un centrocampista che in patria è più di un idolo. Verona sabato prossimo, l'ennesima snodo, bisognerà verificare ovviamente l'evoluzione di quella infiammazione che sta togliendo il sonno a McTominay: però c'è un filo sottile di ottimismo".