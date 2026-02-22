Da Bergamo ci credono: "Napoli ostacolo da superare verso l'Europa"

vedi letture

"Ostacolo da superare verso l'Europa". Così titola il Corriere di Bergamo. L’Atalanta guarda con sempre maggiore convinzione all’Europa. La corsa alle competizioni internazionali si fa infatti sempre più avvincente, soprattutto dopo la sconfitta di ieri della Juventus contro il Como, risultato che ha riacceso le speranze nerazzurre e che potrebbe accorciare ulteriormente la classifica nelle zone alte. La squadra bergamasca ha ora l’occasione di compiere un passo importante: oggi alle 15:00 scenderà in campo alla New Balance Arena per affrontare il Napoli in una sfida che si preannuncia intensa e decisiva, perché in caso di vittoria di tre punti la Dea si porterebbe ad una sola lunghezza di distanza dal quinto posto dei bianconeri.

Un traguardo che, fino a poche settimane fa, sembrava troppo distante, ma che ora appare alla portata grazie a una ritrovata continuità di risultati di un gruppo che nel 2026 ancora non ha mai perso in campionato. Palladino, senza Raspadori e De Ketelaere, potrebbe dare un turno di riposo anche a Ederson non al meglio. Davanti confermati Krstovic e Zalewski, per il terzo posto alla destra del montenegrino è ballottaggio tra Samardzic e Pasalic. Il primo è favorito ma per il croato potrebbe comunque esserci posto nell'undici titolare al posto, appunto, del brasiliano.