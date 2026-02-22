Atalanta-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: out Ederson, Palladino lancia Sulemana

Chi scenderà in campo per Atalanta e Napoli nel big match in programma oggi alle 15 alla New Balance Arena? La Gazzetta dello Sport pubblica oggi in edicola le probabili formazioni, raccontando dell'assenza di Ederson in casa orobica: il brasiliano sarà sostituito da Pasalic accanto a De Roon, con Sulemana titolare in trequarti. In casa Napoli invece Mazzocchi e Gutierrez sulle fasce e prima chance dall'inizio per Alisson. Ecco le probabili formazioni.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana, Zalewski; Krstovic

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson; Hojlund