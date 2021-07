Quando tornano Insigne, Di Lorenzo e Meret? Le date del rientro a Napoli e in gruppo

Il Napoli ha ripreso ieri la preparazione a Castel Volturno dopo due giorni di pausa, in vista dell'amichevole con il Bayern Monaco, dove saranno ancora assenti i nazionali italiani. Quando rientreranno? Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret si rivedranno solo martedì prossimo, per cominciare poi gli allenamenti in gruppo direttamente a Castel di Sangro il 5 agosto dopo i consueti test atletici e allenamenti personalizzati. A scriverlo è La Repubblica.