Real Madrid-Napoli, novità sulla vendita dei biglietti: la nuova data

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, i tifosi del Napoli non fanno mancare il proprio supporto, erano pronti ieri pomeriggio a mettersi in coda per strappare il biglietto del settore ospiti al Bernabeu ma a causa di problemi tecnici la vendita è stata rinviata alle 15 di oggi. La Champions può attendere, conta il presente, il Napoli a Salerno vuole attaccare l’alta classifica