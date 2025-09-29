Damascelli sul Giornale: "Conte difficilmente digerirà la batosta contro Allegri"

I quotidiani non perdonano e analizzano così il ko di Milano: "L’americano Pulisic ribadisce di essere la grande carta vincente, in attesa di Leao (indisponente il suo ingresso) e soprattutto con la presenza di Saelemaekers, una zanzara tigre che molesta chiunque provi a isolarlo. La sconfitta del Napoli ha l’alibi delle assenze ma Conte difficilmente digerirà la batosta contro Allegri, il cambio inspiegabile di De Bruyne ha visto la reazione furente del belga contro l’allenatore; il Milan cresce, Modric è il Riccardo Muti del campionato, saggezza e piacere alla vista, gli orchestrali ricevono spartito perfetto".

Lo scrive Tony Damascelli sul Giornale con riferimento alla prova superlativa di alcuni dei giocatori di Allegri. Il Napoli dopo quattro vittorie di fila perde la sua prima partita in campionato e ora si vede raggiunta in vetta alla classifica proprio dal Milan e dalla Roma di Gasperini.