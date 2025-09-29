Corsera: "Conte torna a casa con molti cattivi pensieri. Napoli mai così confusionario"

Il Corriere della Sera oggi in edicola commenta così la sconfitta del Napoli contro il Milan in campionato. Una partita che gli azzurri pagano per le tante assenze e diversi errori collettivi e individuali: "Il Napoli perde la prima partita dopo sette mesi e non deve farne un dramma, ma Conte torna a casa con molti cattivi pensieri. Non è la solita squadra, ballerina in difesa e inconcludente in attacco. Le stelle stanno a guardare, a cominciare da De Bruyne, che se la prende pure per la sostituzione, ma steccano anche Mctominay, Anguissa, pallide controfigure dei giocatori rabbiosi e determinanti che siamo abituati a vedere ogni week end. Anche nella ripresa, con l’uomo in più, il Napoli non dà mai l’impressione di poter davvero riprendere il Milan. Solo un paio di tiri di Neres e niente più nella notte che esalta il Diavolo e lo riporta agli antichi splendori.

Allegri ruba l’idea a Conte, saltando addosso alla partita, con coraggio, ritmo, voglia. Modric è padrone del centrocampo, ma ogni soldatino rossonero recita un copione perfetto. Due gol in trentuno minuti annientano il Napoli più confusionario dell’era Conte".