Retroscena Anguissa: tentato dall'Arabia, poi sono arrivate le parole di Conte

Anguissa è in cerca di nuova fiducia, a fine stagione aveva sfiorato l'idea di ripartire dall'Arabia, poi Conte lo ha blindato,

Il Napoli vuole ritrovare il vero Anguissa, reduce da una stagione in ombra. Il centrocampista, secondo quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere delo Sport, è molto carico ed entusiasta di lavorare con Antonio Conte: "La premessa è che l'ex Fulham torni quello di un tempo, il tuttofare della mediana che aveva brillato nell'anno dello scudetto ma anche alla prima stagione di Spalletti.

Anguissa è in cerca di nuova fiducia, a fine stagione aveva sfiorato l'idea di ripartire dall'Arabia, poi Conte lo ha blindato, lui ha apprezzato e ora non vede l'ora di conoscerlo e ricominciare insieme. Lo farà accanto al compagno di sempre, Lobotka, con cui ha condiviso le ultime tre stagioni. Insieme sono perfetti e alle loro spalle stanno per formarsi le nuove coppie con gerarchie, almeno in partenza, che sembrano già chiare, in attesa del campo".