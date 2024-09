Retroscena Caprile: ha scelto di fare il portiere nel 2006, il suo idolo era bianconero

Elia Caprile difenderà la porta del Napoli per le prossime partite. Di sicuro fino al Como, fino alla sosta. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del portiere di anni 23: "Nato a Verona, papà napoletano, è esploso al Bari in B prima di passare al Napoli che lo ha girato per un anno in prestito ad Empoli. In passato anche un’esperienza inglese nelle giovanili del Leeds ma allenandosi in prima squadra con Bielsa. Ha scelto di fare il portiere nel 2006 ammirando Buffon ai Mondiali.

Del suo idolo ha una maglia che custodisce geloso. Di quell’impresa ha vaghi ricordi, era un bimbo, ma l’ha segnato. Napoli è la vetrina verso il futuro. Alle spalle di Meret sa di poter studiare tanto. È già tempo di esami".