Retroscena CdS - Gravina si è 'vendicato' di Cairo dopo uno scontro telefonico: il racconto

Giornata decisiva quella di ieri, la Figc ha ribaltato le iniziali idee della Lega, annunciando playoff e playout qualora non dovesse concludersi il campionato di Serie A. Rapporti tesi tra le parti, motivo principale? A quanto pare, rivela il Corriere dello Sport, prima del consiglio ci sarebbe stata una chiamata tra Gravina e Cairo. I toni sarebbero stati assai duri e la conversazione non sarebbe finita nel migliore dei modi. Anche per questo motivo, sostengono in via Rosellini, la condotta del numero uno della Federcalcio è stata vendicativa.