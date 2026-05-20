Conte non va in Nazionale? Corriere dello Sport: "È Mancini il favorito"
Il Corriere dello Sport apre la sua prima pagina con un titolo che accende il mercato nerazzurro: “Chivu vuole Koné”. L’allenatore dell’Inter avrebbe avuto ieri un lungo summit con Marotta e Ausilio per pianificare le prossime mosse, con il centrocampista francese che resta uno degli obiettivi principali per rinforzare la rosa.
Secondo il quotidiano, l’Inter sarebbe pronta a tornare all’assalto dopo l’estate, mentre la Roma avrebbe già aperto alla possibilità di trattare. Sul tavolo resta però una valutazione elevata: servirebbero circa 50 milioni di euro per chiudere l’operazione.
Spazio infine anche alla Nazionale italiana. Nel taglio basso della prima pagina, il Corriere dello Sport rilancia la candidatura di Roberto Mancini come possibile nuovo commissario tecnico azzurro. L’ex ct, protagonista del trionfo all’Europeo del 2021, potrebbe tornare sulla panchina dell’Italia dopo l’esperienza in Qatar alla guida dell’Al Sadd, culminata con la conquista del quinto scudetto personale da allenatore.
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