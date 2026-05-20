Prima pagina Sarri per Conte, Il Mattino: "Panchine girevoli"

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Il Mattino dedica ancora una volta grande attenzione al futuro del Napoli e alla questione allenatore

Il Mattino dedica ancora una volta grande attenzione al futuro del Napoli e alla questione allenatore. Il titolo scelto per l’edizione odierna, “Panchine girevoli”, fotografa perfettamente il momento di forte fermento che coinvolge il club azzurro e diverse big del calcio italiano. Secondo il quotidiano, Antonio Conte sarebbe ormai vicino all’addio dopo due stagioni intense sulla panchina partenopea, impreziosite dalla conquista di uno scudetto e di una Supercoppa Italiana. Un ciclo importante che sembra però arrivato ai titoli di coda.

Per il dopo Conte, il nome in cima alla lista resta quello di Maurizio Sarri. L’ex allenatore del Napoli viene considerato il profilo ideale per aprire una nuova fase tecnica, anche se la trattativa non si preannuncia semplice. Su Sarri, infatti, ci sarebbe anche il forte interesse dell’Atalanta, pronta a inserirsi nella corsa.