Conte saluta Napoli, Il Mattino: "Ieri ha incontrato il sindaco Manfredi"

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Antonio Conte si avvicina sempre di più all’addio al Napoli. Nella giornata di ieri, secondo Il Mattino, l’allenatore salentino si è recato a Palazzo San Giacomo per salutare il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, accompagnato dal direttore generale del Comune Pasquale Granata. Tra Conte e Manfredi esiste da tempo un rapporto di stima reciproca, rafforzato ulteriormente durante questa stagione vissuta insieme in città. Solo recentemente il sindaco aveva espresso pubblicamente parole di grande apprezzamento nei confronti del tecnico azzurro, definendolo “un vincente” capace di riportare entusiasmo e risultati.

Conte verso l’addio al Napoli

La ricostruzione del Napoli dopo il deludente decimo posto della stagione 2023/2024 è stata una delle missioni principali di Antonio Conte, che è riuscito a riportare il club ai vertici del campionato e in Champions League. Ora, però, il tecnico sembra pronto a intraprendere una nuova avventura professionale lontano dall’ombra del Vesuvio. Negli ultimi anni il rapporto tra il Napoli e il Comune si è consolidato molto e proprio per questo il saluto istituzionale a Palazzo San Giacomo assume un significato simbolico importante. Prima dell’addio ufficiale alla squadra e dell’ultima partita al Maradona da allenatore del Napoli, Conte ha voluto salutare personalmente il sindaco e la città che lo ha accolto durante questa stagione.