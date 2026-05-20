Prima pagina Conte dal Napoli alla Nazionale, Gazzetta: "Sempre azzurro"

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La Gazzetta dello Sport apre così la sua edizione di mercoledì con uno scenario destinato a scuotere il futuro del Napoli e della Nazionale.

"Conte sempre azzurro". La Gazzetta dello Sport apre così la sua edizione di mercoledì con uno scenario destinato a scuotere il futuro del Napoli e della Nazionale. Al centro della scena c’è Antonio Conte, sempre più vicino all’addio al club azzurro dopo una sola stagione.

Secondo il quotidiano, il tecnico saluterà il Maradona domenica prossima e sarebbe ora il principale candidato per il ritorno sulla panchina dell’Italia, già guidata tra il 2014 e il 2016. Un ritorno che, secondo la rosea, nasce anche dal forte legame emotivo di Conte con l’azzurro della Nazionale.

Nel frattempo, Aurelio De Laurentiis si sarebbe già mosso per individuare il successore. Il nome in pole resta quello di Maurizio Sarri, con i primi contatti già avviati dal presidente del Napoli per riportare il tecnico toscano in panchina.