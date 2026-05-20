Napoli, ultimatum di 48 ore a Maurizio Sarri: cosa blocca ancora il sì del tecnico

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Secondo quanto riferito da La Repubblica, resta ancora aperta la partita tra il Napoli e Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, seguito con interesse anche dall’Atalanta, non avrebbe ancora sciolto le riserve sul proprio futuro.

Sia il Napoli che il club bergamasco avrebbero messo sul tavolo un’offerta da 3 milioni di euro a stagione. A rallentare la scelta di Sarri sarebbe soprattutto l’assenza di un confronto diretto con Aurelio De Laurentiis: finora, infatti, i contatti sarebbero avvenuti soltanto con il direttore sportivo Giovanni Manna.

Dal canto suo, De Laurentiis non sarebbe intenzionato ad aspettare ancora a lungo e avrebbe fissato un limite massimo di 48 ore per ottenere una risposta definitiva. Parallelamente, il presidente azzurro starebbe mantenendo vivi anche i dialoghi con Massimiliano Allegri, il cui rapporto con il Milan sarebbe ormai ai minimi termini.

Sarri, intanto, si confronterà con la moglie Marina prima di comunicare la propria decisione, attesa entro giovedì.