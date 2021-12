Retroscena Duvan: quella volta che Sarri se lo dimenticò in albergo a Dimaro

Duvan Zapata è il trascinatore dell'Atalanta e nel momento più importante di fronte c'è il Napoli, la prima squadra italiana del colombiano. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ripercorre le difficoltà del suo ambientamento, le difficoltà nel ritagliarsi un posto alle spalle di Gonzalo Higuain, ma non solo: "Nemmeno il prestito biennale all’Udinese aveva sortito l’effetto desiderato, con l’attaccante colombiano fuori dai piani anche di Maurizio Sarri ed emarginato dall’ambiente, tanto da essere dimenticato durante il suo ultimo ritiro a Dimaro durante la conta prima di un allenamento. Duvan, in piena trattativa col Torino, non era presente in campo: tutti pensavano al trasferimento immediato, invece il giocatore era rimasto in camera. Singola, ovviamente".