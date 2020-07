Retroscena Gattuso-Politano - Tanti confronti in allenamento: Rino aveva previsto la svolta

Elogio a Rino Gattuso sulle pagine del Corriere dello Sport di oggi. In merito al successo del Napoli contro l'Udinese, il quotidiano tesse le lodi dell'allenatore che "Li sprona, li motiva, li carica. Loro rispondono con un gol. La corsa di Politano verso Gattuso, col volto luminoso di felicità, è il ringraziamento per il supporto degli ultimi giorni. Perché da tempo, l'allenatore, aveva intuito che per Politano la svolta era vicina. Decisivi i confronti in allenamento, un lavoro mentale che ha sortito gli effetti sperati".