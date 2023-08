Retroscena CdS - Veiga aveva già pronta la valigia, ora attende una nuova telefonata

Questo il retroscena svelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"È il mercato, bambole: e proprio mentre stava per preparare il trasloco e già aveva sistemato cuoricini sul profilo Instagram, Gabri Veiga ha (ri)preso le valigie e le ha sistemate sul letto, aspettando una telefonata nuova". Questo il retroscena svelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Sono storie già viste, appartengono all’universo-calcio, riempiono il mercato di pathos, lo arricchiscono (o lo impoveriscono, dipende dai punti di vista) e comunque fanno vibrare: fino al primo settembre andrà così, mica solo sulla rotta Vigo-Napoli, e però intanto la cronaca va al di là delle ambizioni, e sistema un punto e virgola alla vicenda. Che è (quasi) chiusa, non fosse altro per quei sistematici e «detestabili» dettagli, l’ossessione di chiunque. E comunque, l’ottimismo non è evaporato, semmai è stato modificato il programma, che prevedeva visite mediche imminenti e annuncio a seguire".