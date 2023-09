Retroscena su Baldanzi: il Napoli ci ha lavorato all'inizio dell'estate

Tommaso Baldanzi resta un'idea forte per il Napoli del futuro. Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Tommaso Baldanzi resta un'idea forte per il Napoli del futuro. Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Tommaso da Poggibonsi piace molto alla Juventus e alla Fiorentina, alle due milanesi, il Napoli ci ha lavorato all’inizio di questa estate. Inutile dire che tanta Premier guarda verso Empoli, anche perché la fama del club di Fabrizio Corsi nel costruire talenti è internazionale dai tempi di Pino Vitale e Marcello Carli, coppia di dirigenti che ha prodotto oro per il calcio italiano".

