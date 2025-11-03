Retroscena su Conte: ha chiesto sincerità ai calciatori sugli infortuni
L'edizione odierna de Il Mattino accende i riflettori sull’emergenza infortuni che continua a colpire il Napoli. Tra i casi più delicati c’è quello di Leonardo Spinazzola, costretto a uscire al termine del primo tempo contro il Como. Dietro lo stop del laterale azzurro c’è una fastidiosa pubalgia che lo tormenta ormai da alcune settimane.
Una patologia “silenziosa ma disturbatrice”, come la definisce il quotidiano, che non rappresenta un infortunio grave ma che necessita di una gestione attenta per evitare ricadute. Dal ritiro azzurro trapela anche un retroscena significativo: Antonio Conte, negli ultimi giorni, avrebbe chiesto ai suoi giocatori di essere completamente trasparenti sulle proprie condizioni fisiche, invitandoli a fermarsi in caso di dolore. Spinazzola ha accolto il messaggio senza esitazioni, ammettendo il problema e lasciando spazio ai compagni.
