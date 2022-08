Retroscena su Kvaratskhelia - Il primo a sapere dell'acquisto del Napoli fu Genny Savastano

A rivelare il curioso retroscena è l'edizione odierna del Corriere della Sera in un articolo firmato da Gianluca Di Marzio.

TuttoNapoli.net

Il primo a sapere che il Napoli ha preso Kvaratskhelia è l’attore Salvatore Esposito, il Genny Savastano di Gomorra. A rivelare il curioso retroscena è l'edizione odierna del Corriere della Sera in un articolo firmato da Gianluca Di Marzio.

"Talmente famoso anche in Georgia da far sbiancare Jugeli Mamuka, l’agente storico del calciatore. «Ma è proprio lui? Possiamo fare una foto?», e così l’incontro decisivo per l’accordo viene immortalato casualmente in un sorriso regalato sulla terrazza di un albergo romano".