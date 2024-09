Retroscena su Lobotka-Anguissa: l'idea di andar via e la svolta Conte

Un po’ come quella di Lobo: uno voleva l’Arabia Saudita, l’altro il Barça. Poi è arrivato Conte: nessuno si muova, non se ne parla

Antonio Conte ha ridato una nuova luce a Frank Anguissa, restituendo a Lobotka un compagno di reparto affidabile. Dei due mediani azzurri scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "E se Lobotka ha comunque mantenuto un certo standard - seppur lontano da quello dell’epoca d’oro - Anguissa aveva perso il suo charme di centrocampista dominante, trecce al vento e giocate in terra. Già, non si riconosceva davvero; e forse non era casuale la sua voglia di cambiare aria.

Un po’ come quella di Lobo: uno voleva l’Arabia Saudita, l’altro il Barça. Poi è arrivato Conte: nessuno si muova, non se ne parla. E oggi invece s’è ricominciato a parlare di loro due: sui livelli dello scudetto nella partita che ha riportato la terza vittoria consecutiva in campionato dopo più d’un anno e mezzo e soprattutto alla vigilia della trasferta di sabato a Torino con la Juve. Sfida mai banale di per sé, addirittura da test e siero della verità per le ambizioni e la crescita di tutti. Tutti a caccia di risposte, il Napoli e anche la Juventus".