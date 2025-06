Retroscena su Sancho: il Napoli l'ha mollato e ora ci punta forte la Juve

Il Napoli ha mollato Jadon Sancho, sul quale adesso va forte la Juventus. Lo racconta Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "La Juventus prepara il sorpasso su Sancho. Dopo settimane di pressing del Napoli, che recentemente ha mollato la presa (e poi vi diciamo perché) i bianconeri sono tornati forti sull’esterno del Manchester United: primo contatto tra le due società, nelle prossime ore potrebbe esserci la giornata decisiva. In programma anche un colloquio diretto tra il giocatore e i dirigenti della Juve per valutare la fattibilità dell’operazione, soprattutto sul piano dell’ingaggio. E il Napoli? Praticamente mollato Sancho, continua a trattare per Ndoye e Noa Lang. Con l’esterno del PSV c’è già un’intesa contrattuale, resta da trovare quella tra i club. A breve è prevista una call per provare a ridurre la distanza economica, che è minima vista l’offerta da 28 milioni già presentata da Manna nelle scorse ore.

Per Ndoye la situazione è più delicata: la richiesta del Bologna resta superiore ai 40 milioni, una cifra ritenuta eccessiva dal club azzurro che però ha avuto un nuovo confronto con l’entourage del giocatore. Con l’accordo in mano del giocatore è presumibile ritenere che il Napoli possa essere più forte nella trattativa con i rossoblu per poter abbassare il prezzo. Più fredda, al momento, la pista Chiesa, ma non è da escludere un affondo più avanti, visto che al momento il Liverpool non pensa al prestito. Con il Liverpool il Napoli sta già parlando di Nunez, che ha dei costi importanti. Non sarà semplice ma si sta continuando a lavorare anche se ci vorrà tempo. E’ per questo che la pista parallela, quella di Lucca, non tramonta. I costi sono più bassi (35 milioni più bonus per il cartellino) ma è una scelta filosofica di fondo che poi porterà gli azzurri a una scelta definitiva. E non è finita qui perché il Napoli non molla Beukema: per cui sostanzialmente vale lo stesso discorso di Ndoye con la differenza che l’accordo di massima con il giocatore già c’è".