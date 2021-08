Riecco Lozano e Mertens: ecco quando potranno tornare a disposizione di Spalletti

Quando torneranno a disposizione Hirving Lozano e Dries Mertens? Prova a dare una risposta all’interrogativo l’edizione odierna di Tuttosport, che scrive così degli attaccanti arrivati nel ritiro di Castel di Sangro 79 giorni dopo il maledetto Napoli-Verona.

Per il quotidiano, la sensazione è che Lozano sia condonabile per la sfida del 12 settembre contro la Juventus, mentre per quel che concerne Mertens bisognerà procedere ad una verifica di settimana in settimana.