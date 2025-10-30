Rigore Juve, per Gazzetta è "netto" ma il Cds spiega: "Farà infuriare Rocchi"

vedi letture

Visioni contrastanti per il rigore concesso alla Juve, l'ultimo, quello con Yildiz protagonista. Penalty che qualcuno ha paragonato a quello ricevuto dal Napoli sabato per il fallo su Di Lorenzo. Se per La Gazzetta dello Sport "il penalty è netto", come si legge sulla moviola, per il Corriere dello Sport non è così.

"Yildiz allunga la gamba, Goglichidze fa lo stesso ma arriva un attimo dopo, il contatto che ne segue (dietro il piede destro) è leggero e minimo. Far giocare sarebbe stato più giusto, invece Di Bello la combina grossa fischiando fallo alla difesa e il VAR nel ritenerlo da rigore. OFR e rigore che manderà su tutte le furie Rocchi", si legge nella moviola. Per entrambi i quotidiani, comunque, la prova dell'arbitro è ritenuta insufficiente.