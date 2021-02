Riscoperti nell'emergenza: la svolta di Meret e Rrahmani

Con la Juventus una gara chiave per il proseguimento della stagione di Amir Rrahmani e Alex Meret. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport: "Gattuso ha avuto la conferma che può puntare forte su entrambi, perché in un contesto di forte pressione psicologica, sono stati bravi a mantenere la freddezza, oltre ad essere risultati decisivi: Rrahmani non ha sbagliato nulla in difesa ed è stato il calciatore sul quale Chiellini ha commesso il fallo da rigore, mentre Meret è stato in assoluto il migliore in campo per le parate che hanno impedito al Napoli di subire gol dalla Juventus" si legge sul quotidiano.