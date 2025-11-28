Quanti punti servono per i playoff Champions? Il Mattino fissa la quota

di Pierpaolo Matrone

La situazione in Champions League per il Napoli è radicalmente cambiata, e la prospettiva ora è decisamente più rosea. Se dopo il pareggio interno contro l'Eintracht il percorso sembrava in salita, il successo col Qarabag ha ribaltato drasticamente il quadro, portando la squadra di Conte a 7 punti in graduatoria.

Quanti ne serviranno ancora? Se l'è chiesto Il Mattino, secondo cui l'obiettivo per assicurarsi un posto nella fase finale della competizione è ora fissato a quota 11 punti.  Questo target si basa sull'unico precedente disponibile, quello del Bruges della scorsa stagione, data la novità del nuovo format in vigore dall'annata 2024-25. 