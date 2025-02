Roma-Napoli, Ranieri fa turnover per la Coppa Italia? Le ultime di formazione

Qualche novità ma niente stravolgimenti, questa l'indicazione del Corriere dello Sport sulle scelte di Claudio Ranieri che non medita di schierare la Roma B come è successo a Udine anche se sfrutterà la panchina e le sostituzioni: "Dybala tiene molto a giocare contro il Napoli e, anche se lo staff tecnico era orientato a gestirlo in vista della trasferta di Coppa Italia a Milano, potrebbe accontentarlo. In fondo Ranieri gli ha risparmiato gli ultimi minuti giovedì, e quindi conta di averlo abbastanza fresco per un’ora di qualità.

Lo stesso discorso può essere applicato su Pellegrini. Il turnover più massiccio verrà effettuato probabilmente domenica prossima a Venezia, anche in prospettiva della successiva trasferta di Oporto che rappresenta un bivio decisivo della stagione. Sono in ballo per un posto in squadra anche Rensch, Cristante, Pisilli ed El Shaarawy".