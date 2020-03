"Ronaldo trasforma i suoi hotel in ospedali": una fake news l'iniziativa dello juventino

"Le cliniche una fake. Ronaldo, che paura a Madeira!": Lo scrive il Corriere dello Sport spiegando comeieri sia circolata una fake news su Cristiano Ronaldo che avrebbe messo a disposizione i suoi hotel extralusso di Funchal e Lisbona, per adibirli a strutture sanitarie per affrontare l’emergenza Coronavirus in Portogallo ma da Madeira, dove risiede attualmente CR7, città colpita nelle ultime ore da un terremoto 4.5, sono arrivate smentite.