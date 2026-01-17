Sassuolo, che emergenza: sette infortunati, va ko anche Konè
Tantissime assenze anche per il Sassuolo. Alla lunga lista, riporta quest'oggi la Gazzetta di Modena, s'è aggiunto anche Ismael Koné, centrocampista e tra le rivelazioni di questo campionato dei neroverdi. Secondo il quotidiano locale, Grosso dovrebbe schierarsi con Vranckx, Matic e Iannoni a centrocamo mentre in attacco Fadera, Pinamonti e Laurientè andranno a comporre il tridente.
Questa la situazione infortunati rivelata da Grosso ieri in conferenza "Non abbiamo Pieragnolo e Candé e lo abbiamo perso per questa stagione. Boloca è in fase di recupero, Volpato e Berardi anche, Thorstvedt non ci sarà perché ha tolto i tutori da poco, ha iniziato a corricchiare e ci auguriamo di averlo quanto prima, abbiamo un dubbio su Koné e gli altri sono tutti a disposizione. Siamo 19, viene anche Frangella della Primavera. Dovremo fare una gara coraggiosa, di fatica, contro una squadra forte e contro un allenatore molto bravo".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sassuolo
