Saviano sul CorSera: "Che gioia il mio Napoli, italiani e stranieri un'anima sola!"

"Urlo di gioia per il mio Napoli. Italiani, stranieri, un'anima sola (bando alla scaramanzia)". E' questo il titolo di un articolo scritto da Roberto Saviano per l'inserto del Corriere della Sera 'Sette': "La fotografia che ho scelto questa settimana ritrae quattro giocatori del Napoli in un abbraccio. Al centro Kim Min-jae, il magico coreano che ha appena compiuto 26 anni e sta regalando a noi tifosi napoletani attimi di gloria in campo mostrandoci come si possa essere grandi e umili allo stesso tempo".