La scelta di Conte su Napoli se sarà ct dell'Italia: l'allenatore ha già deciso

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Antonio Conte ha salutato Napoli e ora può diventare ct dell'Italia, ma c'è anche Mancini in ballo. Ecco, però, una notizia sulla città

Antonio Conte continuerà a mantenere un forte legame con Napoli anche nei prossimi anni. Lo fa sapere il quotidiano Repubblica oggi in edicola. Il tecnico salentino ha infatti rinnovato il contratto d'affitto della sua abitazione al Parco Margherita fino al 2027, una scelta che conferma il rapporto ormai consolidato con la città, dove continuerà a vivere almeno per parte dell'anno. Un segnale che arriva proprio mentre il suo nome è al centro delle indiscrezioni legate alla panchina della Nazionale italiana, destinata a cambiare guida nelle prossime settimane.

Conte in pole per la Nazionale

Le prossime 48 ore potrebbero rivelarsi decisive per il futuro dell'allenatore. Antonio Conte è infatti considerato la prima scelta della nuova Federazione guidata da Giovanni Malagò per assumere la guida della Nazionale. La candidatura dell'ex commissario tecnico è in cima alla lista, anche se restano da superare alcuni aspetti di natura economica. Proprio per questo motivo la FIGC continua a tenere aperta anche l'alternativa rappresentata da Roberto Mancini, opzione ritenuta meno onerosa dal punto di vista dell'ingaggio. Le prossime ore saranno quindi determinanti per capire quale direzione prenderà il progetto azzurro e se Conte tornerà davvero sulla panchina della Nazionale.