Allegri-Milan, addio senza buonuscita: il tecnico ha fatto una rinuncia economica

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Max Allegri da ieri non è più sotto contratto con il Milan e ha firmato un contratto della durata di tre anni con il Napoli di De Laurentiis

Massimiliano Allegri è pronto a voltare pagina e ad aprire ufficialmente il nuovo capitolo della sua carriera sulla panchina del Napoli. Nell'ultimo incontro tra il tecnico e il Milan, andato in scena nella giornata di ieri, le parti hanno definito gli ultimi dettagli per la risoluzione del contratto, escludendo l'ipotesi di una buonuscita. Allegri era ancora legato al club rossonero da un accordo valido fino al 2027, ma da ieri è ufficialmente libero di iniziare la sua nuova esperienza in azzurro, senza alcun vincolo contrattuale con la società milanese.

Accordo chiuso: Allegri pronto a iniziare la nuova avventura al Napoli

Dal punto di vista economico, l'allenatore ha scelto di rinunciare a una parte delle somme che avrebbe potuto percepire dal Milan pur di accelerare la separazione. Una decisione maturata con la volontà di concentrarsi esclusivamente sul nuovo progetto tecnico del Napoli, senza trascinare oltre la definizione del suo futuro. Il sacrificio economico rappresenta un passaggio ritenuto necessario per iniziare immediatamente il lavoro con il club partenopeo e programmare la nuova stagione. Ora Allegri è pronto a tuffarsi completamente nella sua avventura in azzurro. Lo riporta Repubblica oggi in edicola.