Scontri prima di Napoli-Sporting, condannati 3 ultras e scattano 6 Daspo

vedi letture

La vittoria del Napoli di Antonio Conte contro lo Sporting in Champions League è stata macchiata da episodi di cronaca che hanno visto protagonisti alcuni tifosi partenopei. Mercoledì sera tre sostenitori azzurri sono stati arrestati in via Melisurgo dopo violenti scontri con i tifosi portoghesi. Come riportato da La Repubblica, i tre sono già comparsi ieri davanti al giudice per direttissima.

Per due di loro è stata stabilita una condanna a 6 mesi, con 660 euro di multa e il divieto di assistere per due anni a eventi sportivi su tutto il territorio nazionale, incluse le partite di calcio. Per il terzo è scattato invece il divieto di dimora a Napoli.

Parallelamente, il questore Maurizio Agricola ha disposto tre Daspo, con durata variabile dai sei mesi fino a sei anni, a carico dei tifosi coinvolti. Nel mirino delle forze dell’ordine anche altri tre ultras, fermati dalla Digos in occasione dei disordini: sebbene rilasciati e denunciati a piede libero, non potranno avvicinarsi per i prossimi quattro anni ad alcuna manifestazione di carattere sportivo.