Sei vittorie nelle ultime sei sfide: la statistica sulla sfida con il Sassuolo

La squadra di Antonio Conte si prepara alla sfida con il Sassuolo arrivando da tre pareggi consecutivi e ha la chiara ed immediata necessità di ripartire. Contro i neroverdi il Napoli ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A (2-0 all’andata con la firma di McTominay ed il primo centro di De Bruyne), con 3,7 gol di media a partita. L'ultimo stop risale al 2021 quando a Reggio Emilia finì 2-2.

Infatti nelle ultime sei gare il Napoli ha siglato 20 reti e subito solamente 2 gol. In evidenza i due 6-1, il primo nell'aprile del 2022 con Spalletti ed il secondo in trasferta con Calzona. I partenopei hanno una striscia aperta di successi più lunga solamente contro la Sampdoria (9); sei vittorie di fila anche contro il Crotone.